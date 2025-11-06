Космонавт рассказал, кого его дети попросили отправить в космос Космонавт Кудь-Сверчков заявил, что дети хотели отправить с ним в космос кота

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что его дети предлагали ему взять с собой в полет на Международную космическую станцию домашнего кота. Мужчина отметил, что сделать этого он, конечно, не мог, поэтому взял с собой на МКС вязаную игрушку в виде питомца — она станет индикатором невесомости экипажа, передает ТАСС.

Мы не можем брать с собой животных. Тогда они предложили заменить живого, и таким образом появился рыжий кот, который полетит с нашим экипажем, — сказал Кудь-Сверчков.

Ранее Кудь-Сверчков сообщил, что все медицинские исследования на Международной космической станции вносят вклад в изучение человеческого организма, полученные данные в перспективе способствуют развитию медицинских технологий и совершенствованию методов лечения. Так он ответил на вопрос, проводят ли на МКС опыты по увеличению продолжительности жизни человека.

До этого сообщалось, что трое китайских космонавтов, входящих в состав миссии «Шэньчжоу-20», оказались заблокированы на орбите из-за повреждения капсулы их корабля. По предварительным данным, причиной инцидента стало столкновение с космическим мусором.