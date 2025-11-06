Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 16:09

Трое китайских космонавтов не могут вернуться на Землю

Трое космонавтов из миссии «Шэньчжоу-20» застряли на орбите из-за аварии

Ван Цзе, Чэнь Дун и Чэнь Чжунжуй (слева направо) Ван Цзе, Чэнь Дун и Чэнь Чжунжуй (слева направо) Фото: AP/TASS

Трое китайских космонавтов, входящих в состав миссии «Шэньчжоу-20», оказались заблокированы на орбите из-за повреждения капсулы их корабля, сообщило агентство пилотируемых космических полетов (CMSA) в блоге на Weibo. По предварительным данным, причиной инцидента стало столкновение с космическим мусором.

Сейчас астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе не могут вернуться на Землю. Весь экипаж вынужден оставаться на китайской орбитальной станции «Тяньгун», пока продолжается оценка масштабов повреждений корабля. Космонавты уже провели в космосе полгода, занимаясь научными экспериментами и совершая выходы в открытый космос. Теперь их пребывание на станции продлится до тех пор, пока не будет решена проблема с их транспортным средством.

Ранее частная китайская космическая компания CAS Space провела успешный старт ракеты-носителя Kinetica-1, которая вывела на расчетную орбиту три спутника. На борту находилось два китайских аппарата дистанционного зондирования Земли и один спутник, созданный в Пакистане. Запуск состоялся в 11:33 по пекинскому времени (06:33 мск) с коммерческой площадки «Дунфэн», расположенной на космодроме Цзюцюань на севере КНР.

космос
Китай
Земля
КНР
