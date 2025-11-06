Трое китайских космонавтов не могут вернуться на Землю Трое космонавтов из миссии «Шэньчжоу-20» застряли на орбите из-за аварии

Трое китайских космонавтов, входящих в состав миссии «Шэньчжоу-20», оказались заблокированы на орбите из-за повреждения капсулы их корабля, сообщило агентство пилотируемых космических полетов (CMSA) в блоге на Weibo. По предварительным данным, причиной инцидента стало столкновение с космическим мусором.

Сейчас астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе не могут вернуться на Землю. Весь экипаж вынужден оставаться на китайской орбитальной станции «Тяньгун», пока продолжается оценка масштабов повреждений корабля. Космонавты уже провели в космосе полгода, занимаясь научными экспериментами и совершая выходы в открытый космос. Теперь их пребывание на станции продлится до тех пор, пока не будет решена проблема с их транспортным средством.

