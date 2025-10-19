Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 10:07

Китай успешно запустил ракету Kinetica-1

Китай вывел на орбиту три спутника с помощью ракеты Kinetica-1

Запуск ракеты Kinetica-1 Запуск ракеты Kinetica-1 Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Частная китайская космическая компания CAS Space провела успешный старт ракеты-носителя Kinetica-1, которая вывела на расчетную орбиту три спутника, сообщило Центральное телевидение. На борту находилось два китайских аппарата дистанционного зондирования Земли и один спутник, созданный в Пакистане.

Запуск состоялся в 11:33 по пекинскому времени (06:33 мск) с коммерческой площадки «Дунфэн», расположенной на космодроме Цзюцюань на севере КНР. Телеканал подчеркивает, что Китай продолжает активно расширять свою космическую программу: в 2024 году он выполнил 68 запусков.

Ранее астроном, сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин рассказал, что в конце октября 2025 года к Земле приблизится крупная комета под названием Lemmon (C/2025 A6). На минимальное расстояние к нашей планете, около 90 млн км, она подойдет 21 октября, однако наблюдать ее можно будет уже за несколько дней до этого.

До этого российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно завершили установку комплекса аппаратуры для выращивания полупроводниковых кристаллов на внешней поверхности Международной космической станции. Эта работа стала первым выходом в открытый космос в 2025 году.

Китай
космос
спутники
планеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, какие элитные войска Трамп развернул у берегов Венесуэлы
ХАМАС опровергло причастность к нарушению перемирия в Газе
«Получил поганую футболку»: в Британии высмеяли «похождения» Зеленского
Мирошник раскрыл масштабы хищений оружия на Украине
Разбился автобус с 30 пассажирами, есть погибшие
В Москве метель и гололедица? Погода в столице в воскресенье, 19 октября
Вооруженные силы России ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ
В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 октября: Лозовую сровняли с землей, Купянск
Атака БПЛА на газзавод в Оренбурге 19 октября: пожар, взрывы, жертвы
В деле террористов из «Крокуса» появились новые детали
Стало известно о прорыве российской армии под Красноармейском
На Украине объявили воздушную тревогу в семи областях
Девять школьников отравились в кафе Калининграда
Малыш в костюме «бати» поздравил россиян с Днем отца
Инцидент с массовым отравлением в Бурятии дошел до Бастрыкина
Россиянам рассказали, как правильно дегустировать вино
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
«Уехал ни с чем»: раскрыта реакция украинцев на встречу Трампа с Зеленским
Директора издательства «Музыка» обвинили в захвате бизнеса
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.