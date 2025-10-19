Китай успешно запустил ракету Kinetica-1

Частная китайская космическая компания CAS Space провела успешный старт ракеты-носителя Kinetica-1, которая вывела на расчетную орбиту три спутника, сообщило Центральное телевидение. На борту находилось два китайских аппарата дистанционного зондирования Земли и один спутник, созданный в Пакистане.

Запуск состоялся в 11:33 по пекинскому времени (06:33 мск) с коммерческой площадки «Дунфэн», расположенной на космодроме Цзюцюань на севере КНР. Телеканал подчеркивает, что Китай продолжает активно расширять свою космическую программу: в 2024 году он выполнил 68 запусков.

Ранее астроном, сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин рассказал, что в конце октября 2025 года к Земле приблизится крупная комета под названием Lemmon (C/2025 A6). На минимальное расстояние к нашей планете, около 90 млн км, она подойдет 21 октября, однако наблюдать ее можно будет уже за несколько дней до этого.

До этого российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно завершили установку комплекса аппаратуры для выращивания полупроводниковых кристаллов на внешней поверхности Международной космической станции. Эта работа стала первым выходом в открытый космос в 2025 году.