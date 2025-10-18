Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:56

Россияне увидят комету, появляющуюся раз в 1350 лет

Астроном Еленин: редкая комета Lemmon приближается к Земле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В конце октября 2025 года к Земле приблизится крупная комета под названием Lemmon (C/2025 A6), сообщил KP.RU астроном, сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин. На минимальное расстояние к нашей планете, около 90 млн км, она подойдет 21 октября, однако наблюдать ее можно будет уже за несколько дней до этого.

Сейчас, когда уходит Луна, ее может попытаться увидеть в бинокль перед закатом на северо-востоке, — заявил Еленин.

18 октября комета будет прямо под кончиком ручки ковша Большой Медведицы, а в 20-х числах октября окажется выше яркой звезды Арктур. По словам Еленина, эта яркая красная звезда, как и ковш, заметна в любой позиции, даже в городе.

Ранее Еленин заявил, что главным врагом человечества является оно само. По его словам, вероятность гибели цивилизации от собственных рук значительно превышает угрозу из космоса, такую, как удар крупного астероида или вспышка сверхновой звезды.

До этого Европейское космическое агентство объявило о наличии всех необходимых условий для существования жизни на спутнике Сатурна Энцеладе. К такому выводу исследователи пришли после тщательного анализа данных, которые были собраны космическим зондом «Кассини» еще в 2008 году.

