06 октября 2025 в 21:22

Астроном назвал главного врага человечества

Астроном Еленин: человечество погубит себя раньше любого астероида

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Главным врагом человечества является оно само, заявил в интервью ТАСС российский астроном Леонид Еленин. По его словам, вероятность гибели цивилизации от собственных рук значительно превышает угрозу из космоса, такую как удар крупного астероида или вспышка сверхновой звезды. Ученый подчеркнул, что только взяв себя в руки, человечество сможет сохранить цивилизацию и достичь межзвездного пространства.

Вероятность погибнуть человечеству от своих же рук намного выше, чем от удара большого астероида или кометы или тем более сверхновой звезды, — констатировал Еленин.

Он выразил сдержанный оптимизм относительно будущего, отметив, что при условии использования новых физических принципов в технике люди смогут заселить Солнечную систему.

Ранее Европейское космическое агентство объявило о наличии всех необходимых условий для существования жизни на спутнике Сатурна Энцеладе. К такому выводу исследователи пришли после тщательного анализа данных, которые были собраны космическим зондом «Кассини» еще в 2008 году.

