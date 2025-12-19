Новый год-2026
Комета-«пришелец» скоро покинет Солнечную систему

РАН: комету 3I/ATLAS в последний раз увидят около Юпитера в 2026 году

Комета в представлении ИИ Комета в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Комета 3I/ATLAS, неофициально называемая «инопланетным кораблем», навсегда покинет внутреннюю часть Солнечной системы после встречи с Юпитером, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Так он прокомментировал шутку президента России Владимира Путина на пресс-конференции в Гостином Дворе.

По словам ученого, объект действительно сблизится с крупнейшей планетой системы в марте 2026 года. Хотя дистанция в 50 млн километров не считается тесным сближением, это событие станет для кометы точкой невозврата.

Комета сблизится с Юпитером в марте 2026 года и после этого не будет сближаться уже ни с каким из тел Солнечной системы, — сказал Эйсмонт.

После гравитационного маневра у Юпитера 3I/ATLAS направится к внешним границам системы, в облако Оорта. Март 2026 года станет последней возможностью наблюдать этого межзвездного странника в относительной близости к Земле.

Ранее сообщалось, что Путин в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием. Так лидер ответил на конспирологический вопрос журналистки о том, не является ли объект космическим кораблем искусственного происхождения.

кометы
Солнечная система
Юпитер
космос
