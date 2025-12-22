Новый год-2026
Астрономы описали столкновение двух протопланет

В 25 световых годах от Земли столкнулись две протопланеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Астрономы смогли описать столкновение двух протопланет, сообщает MIR24.TV. Явление произошло в 25 световых годах от Земли.

Считалось, что столкновения такого масштаба могут происходить не чаще чем раз в тысячу лет. Следы катаклизма обнаружили в системе Фомальгаут — увидев большой светящийся объект, ученые приняли его за экзопланету, однако позднее она исчезла, а рядом появилась еще одна светящаяся точка.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что видят лишь останки планеты после столкновения. Отмечается, что в системе Фомальгаут два подобных события произошли в пределах 20 лет.

Ранее сообщалось, что межзвездная комета 3I/ATLAS прошла через ближайшую к Земле точку своей траектории. По расчетам ученых, комета приблизилась к Земле на расстояние около 269 млн 918 тыс. километров в 07:16 по московскому времени.

