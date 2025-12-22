Астрономы описали столкновение двух протопланет В 25 световых годах от Земли столкнулись две протопланеты

Астрономы смогли описать столкновение двух протопланет, сообщает MIR24.TV. Явление произошло в 25 световых годах от Земли.

Считалось, что столкновения такого масштаба могут происходить не чаще чем раз в тысячу лет. Следы катаклизма обнаружили в системе Фомальгаут — увидев большой светящийся объект, ученые приняли его за экзопланету, однако позднее она исчезла, а рядом появилась еще одна светящаяся точка.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что видят лишь останки планеты после столкновения. Отмечается, что в системе Фомальгаут два подобных события произошли в пределах 20 лет.

