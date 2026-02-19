Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 11:43

Военэксперт ответил на критику США российских бомбардировщиков Ту-22М3

Военэксперт Кнутов назвал рекламным трюком критику США российских Ту-22М3

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Критика США российских бомбардировщиков Ту-22М3 является рекламным трюком, цель которого — показать превосходство американских технологий, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Вашингтон использует информационные поводы для формирования образа непобедимости своей военной машины, хотя реальные боевые действия в Сирии продемонстрировали обратное.

Что касается американцев, они делают ставку на дорогие самолеты стелс-технологий. Это достаточно утопичная вещь. Во-первых, система ПВО также совершенствуется. Многие комплексы противовоздушной обороны уже устойчиво могут работать по стелс-самолетам. Кроме того, усовершенствовать зенитный ракетный комплекс всегда дешевле, чем разработать новую машину и пустить в серию. Поэтому [высказывания США в адрес российских ТУ-22М3] — это больше рекламный трюк со стороны американцев для того, чтобы показать якобы превосходство технологий Вашингтона. Хотя в Сирии этот довод нашими ЗРК С-400 был опровергнут, — пояснил Кнутов.

Ранее американский обозреватель National Security Journal Крис Осборн заявил, что возросшие риски при использовании бомбардировщика Ту-22М3 в зоне СВО вынуждают российское командование перейти к новой тактике его применения. Он отметил, что участие этого самолета непосредственно в зоне боевых действий якобы становится все более опасным.

бомбардировщики
самолеты
Россия
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
