19 февраля 2026 в 11:42

Товары с цитатами из фильма «Брат» могут пропасть из магазинов

Кинокомпания СТВ взыскала миллионы за нарушения авторских прав на фильм «Брат»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары с цитатами из фильма «Брат» могут практически полностью исчезнуть из магазинов, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Петербургская кинокомпания СТВ начала активную борьбу с пиратской продукцией и регулярно выигрывает судебные дела по авторским правам.

Продавцы подделок массово проигрывают суды. В списке исковых требований оказались брелки с надписью «Скоро всей вашей Америке кирдык», кепки и футболки с классическими фразами «В чем сила, брат» и «Водочки нам принеси». Под ограничения попали также производители наклеек, чехлов для телефонов, дисков с фильмами и ростовых фигур персонажа Сергея Бодрова. Торговцы, участвовавшие в судебных разбирательствах, в спешке убирают свою продукцию с полок.

Продавцы получают штрафы до 100 тыс. рублей за нарушения авторских прав. За прошлый год кинокомпания полностью выиграла дела по авторским правам, интеллектуальной собственности и товарным знакам на общую сумму около 5 млн рублей. Еще 219 дел были выиграны частично. Наибольшее число разбирательств связано с фильмом «Брат». Случаи плагиата отмечаются и по фильму «Жмурки».

Ранее в пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск от правообладателей товарного знака «Чебурашка» к бывшему индивидуальному предпринимателю. Сумма компенсации составила 97 тыс. рублей. Суд выяснил, что в июле 2024 года сотрудник владельца торговой марки обнаружил в одном из магазинов Москвы продажу сумок индивидуальным предпринимателем, нарушающих интеллектуальные права.

