Радионова и Кучаев поделились с подписчиками важной новостью Радионова и Кучаев сообщили о скором пополнении в семье

Фигуристка Елена Радионова и футболист Константин Кучаев ожидают второго ребенка. Об этом сообщила спортсменка на своей странице в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Супруги заключили брак в 2023 году и уже воспитывают дочь, родившуюся в мае 2024-го.

Любовь творит чудеса, — говорится в публикации.

