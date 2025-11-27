День матери
Радионова и Кучаев поделились с подписчиками важной новостью

Радионова и Кучаев сообщили о скором пополнении в семье

Елена Радионова Елена Радионова Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фигуристка Елена Радионова и футболист Константин Кучаев ожидают второго ребенка. Об этом сообщила спортсменка на своей странице в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Супруги заключили брак в 2023 году и уже воспитывают дочь, родившуюся в мае 2024-го.

Любовь творит чудеса, — говорится в публикации.

Ранее блогер Лерчек (Валерия Чекалина) впервые поучаствовала в совместной фотосессии с отцом своего будущего ребенка, танцевальным тренером Луисом Сквиччиарини. Находящаяся под домашним арестом 33-летняя предпринимательница позировала в белоснежном наряде вместе с 37-летним партнером.

Кроме того, фотографы в Лос-Анджелесе засняли бывшую теннисистку Анну Курникову, ожидающую четвертого ребенка от партнера Энрике Иглесиаса. Спортсменка забирала сына из учебного заведения в бордовом спортивном костюме Nike и черных кроксах с разноцветными аксессуарами.

Также американская некоммерческая организация Baby2Baby разместила в социальных сетях фотографию герцогини Сассекской Меган Маркл, что спровоцировало слухи о ее беременности. Супруга принца Гарри выбрала для публичного появления закрытый наряд, состоящий из черной водолазки и длинной юбки того же цвета.

