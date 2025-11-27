День матери
Стало известно о потерях ВСУ за октябрь

Путин: в октябре ВСУ потеряли 47 тыс. солдат

ВС Украины ВС Украины Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
В октябре Вооруженные силы Украины понесли потери почти 50 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, число погибших составило 47,5 тыс., передает пресс-служба Кремля.

В октябре, по-моему, [у ВСУ] 47 с лишним тысяч потерь — 47,5 тысячи, — поделился Путин.

Ранее Путин заявил, что к 4 ноября Купянск практически полностью перешел под контроль российских вооруженных сил, пока украинские власти отрицали этот факт. Российский лидер отметил, что тогда судьба города была решена. При этом он подчеркнул, что заявления ВСУ о готовящемся деблокировании не соответствовали действительности.

Вместе с тем Путин сообщил, что в районе Купянска российским военным удалось заблокировать 15 батальонов ВСУ. Президент также отметил сокращение численности украинской группировки на этом направлении с 18 до 15 батальонов.

До этого Путин в ходе рабочей поездки на командный пункт группировки «Запад» провел совещание с военным руководством. Он назвал главной задачей России полное достижение целей специальной военной операции.

