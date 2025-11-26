День матери
26 ноября 2025 в 22:05

«Под ноль»: украинская бригада оказалась на грани уничтожения в зоне СВО

РИАН: под Волчанском почти полностью истреблена 57-я бригада ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В результате интенсивных боев под Волчанском Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. В частности, почти полностью уничтожена 57-я бригада.

Пятьдесят седьмая бригада под Волчанском стачивается под ноль, сказал собеседник агентства.

По его словам, раненые украинцы после излечения не могут попасть в свое подразделение на передовой. Зачастую оно просто перестает существовать и возвращаться им некуда.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ не смогут вырваться из-под Волчанска, если не начнут отход. По его словам, перед украинской армией стоит задача в первую очередь спасать офицерские кадры.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске в Харьковской области. В силовых структурах РФ сообщили, что, в частности, была зафиксирована переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район поселка Вильча.

