Убийцу российского генерала приговорят к пожизненному сроку

Игнат Кузин приговорен к пожизненному сроку заключения за организацию взрыва, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Суд признал Кузина виновным в совершении террористического акта и незаконном хранении взрывчатых веществ.

По данным следствия, подсудимый был завербован Службой безопасности Украины и в апреле 2025 года установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал генерал Москалик. Взрывное устройство было активировано дистанционно утром 25 апреля, когда военный выходил из здания. В результате взрыва генерал погиб на месте. Задержание Кузина состоялось на следующий день после преступления.

Ранее Кузин принес извинения родственникам погибшего генерала во время своего последнего слова в суде. Он заявил об отсутствии намерения осуществлять взрыв и выразил искреннее раскаяние в совершенных действиях. Мужчина также выразил готовность искупить свою вину как перед родственниками Москалик и другими пострадавшими.

Позже стало известно о требовании прокуратуры назначить Кузину пожизненное лишение свободы. Судебное разбирательство по делу проходило в закрытом режиме в Западном окружном военном суде.