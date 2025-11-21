Обвиняемому в убийстве генерала Москалика могут дать пожизненное Обвинение попросило пожизненное обвиняемому в убийстве генерала Москалика Кузину

Обвинение попросило суд приговорить к пожизненному лишению свободы завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, передает РИА Новости. По словам источника, фигурант признал свою вину.

Обвинение в прениях сторон попросило приговорить Кузина к пожизненному лишению свободы, — отметил собеседник агентства.

При этом, говорится в статье, 2-й западный окружной военный суд рассматривает дело в отношении Кузина в закрытом режиме.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте, в котором погиб Ярослав Москалик, сообщает СК РФ. Исполнителю Игнату Кузину вменяют несколько преступлений. Его обвиняют в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в ряде других.

Следователи установили, что с февраля по апрель этого года подозреваемый, сотрудничающий с СБУ, по указанию куратора изготовил и установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома в Балашихе. Бомба сработала, когда погибший выходил из подъезда.

Ранее в Луганске сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. По данным ведомства, теракт готовили украинские спецслужбы, а непосредственный исполнитель уже задержан. Следствие установило, что он собирался заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль военнослужащего.