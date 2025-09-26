В СК заявили о завершении расследования гибели генерал-лейтенанта Москалика

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте, в котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщает СК РФ. Исполнителю Игнату Кузину вменяют несколько преступлений.

Его обвиняют в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в ряде других преступлений. Следователи установили, что с февраля по апрель этого года подозреваемый, сотрудничающий с СБУ, по указанию куратора изготовил и установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома в Балашихе. В нем проживал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Бомба сработала, когда погибший выходил из подъезда.

Ранее в Луганске сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. По данным ведомства, теракт готовили украинские спецслужбы, а непосредственный исполнитель уже задержан. Следствие установило, что он собирался заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль военнослужащего. У подозреваемого изъяли взрывчатку и компоненты для СВУ, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Мордовии задержан сотрудник одной из IT-компаний, который подозревается в государственной измене. Мужчина сам вышел на контакт с представителем украинского ГУР.