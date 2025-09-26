Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 10:01

В Луганске предотвратили теракт против офицера Росгвардии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Луганске предотвращен теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. В ведомстве отметили, что покушение готовили представители украинских спецслужб, его исполнитель задержан.

Федеральной службой безопасности РФ <…> предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, — говорится в сообщении.

Как пояснили в ФСБ, задержанный должен был подложить бомбу под машину офицера Росгвардии. При обыске у подозреваемого конфисковали компоненты СВУ и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее в Мордовии задержан сотрудник одной из IT-компаний, который подозревается в государственной измене. Мужчина, по данным ФСБ, собирал данные о расположенных в регионе объектах критически важной инфраструктуры и передавал их Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

До этого стало известно, что Мещанский суд Москвы санкционировал арест российского гражданина по фамилии Гранников, которого подозревают в госизмене. Ему грозит пожизненный срок.

Россия
ЛНР
Луганск
теракты
ФСБ
