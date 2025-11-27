День матери
27 ноября 2025 в 17:43

Прокуратура потребовала изъять имущество экс-сотрудника управления «К» МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД Георгия Сатюкова, сообщает ТАСС. Он заочно арестован по обвинению в получении взятки в 5 млрд рублей.

Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества принято к производству, — говорится в сообщении.

В материалах суда указано, что следствие выявило у Сатюкова значительный объем активов, оформленных на родственников и доверенных лиц. Арест наложен на недвижимость, банковские и брокерские счета, ценные бумаги и драгоценные металлы семьи. Заседание по иску назначено на 8 декабря.

По делу о взятке также проходит Дмитрий Соколов, который, как указано в материалах, выступал посредником и является коллегой Сатюкова. Оба фигуранта находятся в международном розыске.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи из Адыгеи Адама Воитлева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он через посредника получил 2,5 млн рублей за снятие ареста с имущества обвиняемого в мошенничестве.

взятки
МВД
имущество
прокуратура
