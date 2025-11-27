День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 18:29

Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном

Путин назвал причиной пробок на границе с Казахстаном борьбу с черным импортом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Пробки из большегрузов на границе России и Казахстана стали следствием борьбы с черным импортом, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, как только начались проверки, выяснилось, что перевозчики не имели никаких документов.

Как только начали проверки, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Черный просто импорт, уж простите за моветон, просто прет на нашу таможенную территорию, — объяснил Путин.

Ранее президент назвал чушью слухи о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в опалу. По его словам, у главы ведомства свой график работы. Лавров также доложил Путину, чем будет заниматься и в какое время. Сейчас глава внешнеполитического ведомства готовится к встрече с американскими партнерами.

Путин также рассказал, что российское правительство разрабатывает комплекс ответных мер на случай конфискации активов страны в Европе. Он назвал возможные действия стран Европейского союза воровством чужой собственности.

Россия
Владимир Путин
Казахстан
пробки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Пророчество Мессинга, жесткий ответ за Чебоксары: что будет дальше
Считают копейки: кто из уехавших из России артистов остался без работы
Боец ВСУ осужден на пожизненный срок за убийства под Курском
Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло рекордной отметки
Раскрыта судьба россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока пять дней назад
Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать
Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников
Американец погиб в ящике для пожертвований
Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом
Столица африканской страны оказалась захвачена военными
Канапе «Селедка на шубе»: привычный вкус в новом формате
В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку
«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: врач предупредил об опасном давлении
Чат-бот «отравил» доверчивого пенсионера ядовитыми грибами
Поборовшая рак Бобровникова поддержала Алдонина
«Власть — не клуб по интересам»: Хинштейн взялся за чиновников-уголовников
Идеальная консистенция шпаклевки: как получить нужную густоту за 5 минут
Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.