Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном

Пробки из большегрузов на границе России и Казахстана стали следствием борьбы с черным импортом, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, как только начались проверки, выяснилось, что перевозчики не имели никаких документов.

Как только начали проверки, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Черный просто импорт, уж простите за моветон, просто прет на нашу таможенную территорию, — объяснил Путин.

Ранее президент назвал чушью слухи о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в опалу. По его словам, у главы ведомства свой график работы. Лавров также доложил Путину, чем будет заниматься и в какое время. Сейчас глава внешнеполитического ведомства готовится к встрече с американскими партнерами.

Путин также рассказал, что российское правительство разрабатывает комплекс ответных мер на случай конфискации активов страны в Европе. Он назвал возможные действия стран Европейского союза воровством чужой собственности.