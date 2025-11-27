День матери
27 ноября 2025 в 19:09

Путин раскрыл неожиданный барьер для переговоров с Киевом

Путин исключил возможность юридических договоренностей с Киевом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия хотела бы договориться с Украиной в том числе по территориальным вопросам, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке. Он отметил, что такие договоренности сейчас юридически невозможны со стороны Киева, передает пресс-служба Кремля.

Конечно, мы хотим договориться в конечном счете с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет — тот пусть и ведет переговоры, — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия будет настаивать на международном признании положений будущего урегулирования. По его словам, решения, которые будут приняты, должны быть зафиксированы и подтверждены мировым сообществом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что само по себе прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы расценить в качестве серьезной уступки Украине. Он подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования конфликта более выгодным Москве, чем Киеву. Вопреки утверждениям, Россия склонна к урегулированию кризиса и готова договариваться, отметил глава государства.

