Россиянка узнала о смерти мужа через «Госуслуги»

Россиянка Екатерина Лепеса случайно обнаружила факт смерти своего супруга через портал «Госуслуги», хотя правоохранительные органы в течение двух месяцев не могли ничего сказать ей о судьбе пропавшего мужа, пишет РЕН ТВ. Женщина, оставшаяся с тремя детьми, продолжала надеяться на возвращение супруга. Проверяя государственный портал, она заметила извещение о назначении пенсии по случаю потери кормильца на имя своей двухлетней дочери. Именно это уведомление позволило ей понять, что муж погиб.

По словам Екатерины, при отсутствии своевременного обнаружения документа похороны ее супруга могли бы пройти как невостребованного тела под номером. При этом у погибшего при себе имелся паспорт, но официальных объяснений от полиции о причинах задержки уведомления она так и не получила. Последний раз Евгения Лепеса зафиксировали камеры видеонаблюдения на станции метро «Рязанский проспект» 18 сентября. В тот день мужчина отправил супруге сообщение с признанием в любви в 18:11, после чего связь с ним прервалась.

В официальном свидетельстве о смерти указана причина — отравление наркотическими веществами. Однако Екатерина отвергает эту версию, утверждая, что ее муж никогда не имел вредных привычек. Она также ссылается на странный телефонный звонок от знакомой, которая в октябре получила сообщение от человека, представившегося Евгением и сообщившего о нахождении в Омске.

Ранее тело 16-летнего подростка из Ростовской области было обнаружено в реке Дон после его исчезновения в октябре 2025 года. Юноша покинул свой дом 30 октября и не вернулся. В его поисках участвовали сотрудники полиции и добровольческие отряды. Тело обнаружили 26 ноября в акватории реки неподалеку от хутора Колузаево.