Исчезнувшего в октябре подростка нашли мертвым в реке В Ростове нашли мертвым 16-летнего подростка, который пропал в октябре

Подростка из Ростовской области нашли мертвым после того, как он пропал в октябре 2025 года, информирует Telegram-канал Don Mash. По данным источника, тело 16-летнего юноши обнаружили в реке Дон.

Стало известно, что 30 октября мальчик вышел из дома и не вернулся, а его искали сотрудники полиции и волонтеры. В результате 26 ноября подростка без признаков жизни нашли в реке поблизости от хутора Колузаево. Тело обнаружили примерно в шести километрах от места исчезновения.

Мать мальчика сообщила, что едет на опознание 27 ноября. Причина и дата смерти пока не раскрыты. Обстоятельства случившегося выясняются.

