Тело 17-летней девушки нашли без головы

Несовершеннолетнюю девушку нашли мертвой в округе Думка штата Джаркханд в Индии, сообщает местный телеканал NDTV. По его информации, голова 17-летнего подростка находилась на небольшом расстоянии от туловища. Полиция полагает, что убийца был близко знаком с жертвой.

Согласно данным предварительного расследования, это выглядит как спланированное убийство, — приводит канал слова начальника полицейского участка Сарияхата Раджендра Кумара.

Несколькими днями ранее отец убитой девушки обратился в полицию. Он указал на двух молодых людей, которых заподозрил в похищении дочери. По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее в Индии житель штата Карнатака задушил свою четырехлетнюю дочь. Отец девочки также покончил с собой. 37-летний мужчина пошел на преступление в отношении ребенка после того, как супруга решила развестись и попросила не искать ее.

До этого в Апрелевке 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения задушила свою 90-летнюю бабушку тканевым платком. Подозреваемая сама обратилась в полицию, но сразу о своей причастности не сообщила. Она во всем призналась на допросе.