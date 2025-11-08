Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 10:27

Тело 17-летней девушки нашли без головы

В Индии нашли обезглавленное тело 17-летней девушки

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Несовершеннолетнюю девушку нашли мертвой в округе Думка штата Джаркханд в Индии, сообщает местный телеканал NDTV. По его информации, голова 17-летнего подростка находилась на небольшом расстоянии от туловища. Полиция полагает, что убийца был близко знаком с жертвой.

Согласно данным предварительного расследования, это выглядит как спланированное убийство, — приводит канал слова начальника полицейского участка Сарияхата Раджендра Кумара.

Несколькими днями ранее отец убитой девушки обратился в полицию. Он указал на двух молодых людей, которых заподозрил в похищении дочери. По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее в Индии житель штата Карнатака задушил свою четырехлетнюю дочь. Отец девочки также покончил с собой. 37-летний мужчина пошел на преступление в отношении ребенка после того, как супруга решила развестись и попросила не искать ее.

До этого в Апрелевке 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения задушила свою 90-летнюю бабушку тканевым платком. Подозреваемая сама обратилась в полицию, но сразу о своей причастности не сообщила. Она во всем призналась на допросе.

Индия
убийства
тела
трупы
девушки
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 8 ноября: десять трупов, зачистки в Купянске
Режим опасности БПЛА объявили на всей территории Ленинградской области
Мать Зеленского рассказала об опасных играх сына
Трамп иронично отреагировал на слова Орбана о «чуде» для Украины
Лифт с детьми рухнул в элитной новостройке
В Таиланде перевернулся автобус с россиянами
Как сажать крупномеры до морозов в регионах: дельные советы для сада и дачи
Учения НАТО против подводных лодок начались в Балтийском море
Судьи пощадили легендарного гонщика «Формулы-1»
Тело 17-летней девушки нашли без головы
Раскрыты попытки ВСУ вернуть утраченные территории
Российский военный рискнул жизнью и спас тяжелораненых сослуживцев
Аналитики выяснили, сколько россиян поддержали полный запрет вейпов
«В США нет королей»: Байден «ожил» и прошелся по Трампу
Стивен Сигал снимется в России сразу в трех фильмах
Названа серьезная угроза для российского сегмента интернета
Винтовка Мосина: как создавалось легендарное оружие
«Усложняет работу»: экс-разведчица раскрыла главные сложности профессии
В США раскрыли, чем обернется встреча Трампа и Орбана для Зеленского
Классическая шарлотка с яблоками: секреты пышного и ароматного пирога
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.