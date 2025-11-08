Отец задушил четырехлетнюю дочь после ухода жены из семьи В Индии отец задушил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

Житель штата Карнатака в Индии задушил свою четырехлетнюю дочь, сообщает местный телеканал NDTV. Отец девочки также покончил с собой. По данным источника, 37-летний мужчина пошел на преступление в отношении ребенка после того, как супруга решила развестись и попросила не искать ее.

37-летний мужчина предположительно убил свою четырехлетнюю дочь, прежде чем покончить с собой, — говорится в публикации.

Уточняется, что в день ухода жены мужчина подал заявление о ее пропаже. Он отвез дочь в кондитерскую, где купил ей любимые сладости, а после задушил в машине. Возбуждено уголовное дело, начато расследование произошедшего.

Ранее появилась информация, что бывшая сотрудница московской прокуратуры способствовала своему дяде в сокрытии следов убийства ее любовника. По данным следствия, они сожгли тело убитого и предприняли попытку покинуть страну. Возбуждено дело об убийстве, 33-летнюю экс-сотрудницу прокуратуры и ее родственника задержали.

До этого в Апрелевке 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения задушила свою 90-летнюю бабушку тканевым платком. Подозреваемая сама обратилась в полицию, но сразу о своей причастности не сообщила. Она во всем призналась на допросе.