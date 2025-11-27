Бойца ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийства в Курске

Суд приговорил украинского военнослужащего к пожизненному лишению свободы за убийства мирных жителей села Русское Поречное в Курской области в 2024 году, сообщает Генпрокуратура России. Отмечается, что его жертвами стали семь человек.

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы украинского боевика, осенью прошлого года вторгшегося в Курскую область. Во время нахождения на территории региона Евгений Фабрисенко убил семерых мирных жителей села Русское Поречное, прятавшихся в своих домах, — сообщили в ведомстве.

В сентябре 2024 года Фабрисенко совместно с тремя сообщниками нашел в доме группу из пяти гражданских лиц. Он заставил их спуститься в подвал и бросил туда гранату. Все находившиеся там люди погибли от ранений.

В ноябре того же года военные ВСУ ворвались в другое жилище, где находились пожилая женщина и ее сын. Бойцы избили мирных жителей до смерти.

Ранее суд в Москве заочно приговорил к 28 годам лишения свободы наемника Вооруженных сил Украины из Грузии Гурама Беруашвили за вторжение в Курскую область в составе ВСУ в августе прошлого года. Дело рассматривалось без подсудимого, в настоящее время он находится в розыске.