27 ноября 2025 в 20:25

Власти России одобрили закон о «безвизе» с одной курортной страной

Правительство России одобрило закон об отмене виз с Саудовской Аравией

Правительство России одобрило проект соглашения о безвизовом режиме с Саудовской Аравией, сообщается в распоряжении на портале правовых актов. Документ, разработанный МИД РФ и согласованный с саудовской стороной, предусматривает взаимную отмену визовых требований для граждан обеих стран.

Одобрить представленный МИД России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований, — говорится в постановлении.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил о скором введении безвизового режима для граждан Китая, посещающих РФ. Глава государства подчеркнул, что данная мера будет иметь взаимный характер.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва с глубоким разочарованием восприняла решение Вашингтона ограничить пункты подачи визовых заявлений для россиян Варшавой и Астаной. Дипломат отметил, что это создает серьезные затруднения и требует дальнейшего анализа ситуации.

