Путин раскрыл, когда начнет действовать безвизовый режим для граждан Китая Путин: безвизовый режим для граждан Китая начнет действовать в ближайшее время

Безвизовый режим для посещающих Россию граждан КНР начнет действовать в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Он подчеркнул, что мера будет зеркальной.

С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики, — сказал Путин.

Президент России также отметил, что российско-китайские отношения переживают лучший период в истории. По словам российского лидера, сотрудничество обеих стран основано на принципах равноправия и не направлено против других.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что после введения Россией безвизового режима для Китая стоит ожидать потока китайских женихов, которые будут искать русских невест. По ее мнению, такой сценарий представляется возможным, так как в Китае количество мужчин превышает количество женщин.

Сам Китай, по ее словам, сможет заменить для россиян Египет и Турцию. Журова обратила внимание, что раньше Поднебесная была не самым популярным направлением у туристов.