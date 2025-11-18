Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 16:32

Путин заявил о «золотом веке» в отношениях с Китаем

Путин: отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории

Владимир Путин
Российско-китайские отношения переживают лучший период в своей истории, заявил президент России Владимир Путин. Отрывок его речи опубликовал Telegram-канал «СМОТРИ». По словам российского лидера, сотрудничество обеих стран основано на принципах равноправия и не направлено против других.

Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, — заявил глава государства.

Ранее Путин сообщил, что товарооборот России со странами ШОС в 2024 году достиг $409 млрд (более 33,1 трлн рублей) и демонстрирует устойчивый рост. Он добавил, что значительная часть приходится на партнерство между Россией и Китаем.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что объем торговли внутри стран БРИКС достиг отметки в $1 трлн (81 трлн рублей). По его словам, доля расчетов в национальных валютах приблизилась к 85%. Почти весь товарооборот с Китаем проходит в рублях и юанях, а внутри СНГ — в национальных валютах.

