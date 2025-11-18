Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 05:20

Депутат объяснил выгоду для России от сотрудничества с БРИКС и ШОС

Депутат Говырин: торговля внутри стран БРИКС достигла $1 трлн

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Объем торговли внутри стран БРИКС достиг отметки в $1 трлн (81 трлн рублей), заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, международное сотрудничество стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в России.

2025 год подтвердил укрепление Россией позиций в форматах южного сотрудничества. Торговля внутри стран БРИКС превысила $1 трлн, при этом доля расчетов в национальных валютах приблизилась к 85%. Почти весь товарооборот с Китаем проходит в рублях и юанях, а внутри СНГ — в национальных валютах, — высказался Говырин.

Он подчеркнул, что показатель взаимной торговли в ЕАЭС увеличился более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, а доля союза в общем объеме внешней торговли России достигла 13%. По словам депутата, сотрудничество с государствами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока также демонстрирует стабильный рост: товарооборот с АСЕАН вырос почти на 6%.

Россия активно поставляет удобрения, металл, продовольствие, машины, энергооборудование и технологии, а взамен получает инвестиции, логистические контракты и рынки сбыта. Расширение участия в объединениях БРИКС+, ШОС и ЕАЭС снижает валютные риски и открывает длинные экспортные цепочки и, что важно, создает устойчивый доход для российской промышленности и МСП в 2026 году, — резюмировал Говырин.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что президент США Дональд Трамп намерен ввести ограничения против стран БРИКС, чтобы усилить давление на Россию. По его словам, в Вашингтоне считают экономику РФ зависимой от внешней торговли, поэтому санкции остаются основным инструментом в арсенале американского лидера.

Депутат объяснил выгоду для России от сотрудничества с БРИКС и ШОС
