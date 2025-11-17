Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:02

Стало известно, против каких партнеров России Трамп хочет ввести санкции

Политолог Светов: Трамп хочет ввести санкции против БРИКС для давления на Россию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп хочет ввести ограничения против стран объединения БРИКС с целью оказания дополнительного давления на Россию, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, в Вашингтоне сохраняется восприятие экономики РФ как крайне зависимой от внешней торговли, что и делает санкционный инструмент основным в арсенале главы Белого дома.

Главным объектом санкционной атаки США, я думаю, будут страны БРИКС. Трамп же заявил, что они собираются вытеснить доллар. Он хочет отомстить им за это. Главный удар будет направлен на Индию, чтобы она перестала покупать нефть и газ у России. На арабские страны глава Белого дома тоже будет давить. В США считают, что экономика России функционирует только благодаря экспорту и импорту, что сами мы ни на что не способны, — пояснил Светов.

Он отметил, что подобная тактика уже применялась Трампом в отношении других государств, в частности Швейцарии. По мнению политолога, данный прецедент наглядно демонстрирует методику работы американской администрации — сильное давление с последующими торгами и возможными уступками.

Посмотрите, вот сейчас коллизия со Швейцарией была. Трамп ввел огромные пошлины на поставки часовой продукции, обвинил страну, что та наживается на США. После этого делегация представителей промышленности Швейцарии поехала в Вашингтон, привезла ему в подарок слиток золота с числами 45 и 47 в честь его президентских сроков. Часы ему подарила, поговорила, пообещала инвестировать в экономику США большие деньги. И Трамп сказал: «Ладно, договорились, пошлины снижаем», — резюмировал Светов.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Трамп демонстрирует откровенное лицемерие, говоря о планах ввести санкции против партнеров России. По его словам, глава Белого дома нарочно игнорирует тот факт, что американские компании продолжают активно работать на российском рынке.

