18 ноября 2025 в 16:02

В Кремле раскрыли объем товарооборота России с ШОС

Путин: товарооборот России со странами ШОС достиг $409 млрд

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Товарооборот России со странами ШОС в 2024 году достиг $409 млрд (более 33,1 трлн рублей) и демонстрирует устойчивый рост, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями Советов министров государств Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, значительная часть приходится на партнерство между Россией и Китаем, сообщает ТАСС.

Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг $409 млрд и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами — участниками ШОС торговый оборот растет, — сказал Путин.

Глава государства также заявил, что Россия делает все для стабилизации обстановки на энергетическом рынке вопреки попыткам недружественных государств негативно повлиять на цепочки поставок. По его словам, РФ рассчитывает на более тесную координацию между всеми партнерами ШОС в сфере энергетики.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что потенциал ШОС нужно максимально использовать для повышения благосостояния граждан. По его словам, география организации настолько обширна, что охватывает почти всю Евразию.

