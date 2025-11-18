Путин указал на попытки России стабилизировать энергорынки

Россия делает все для стабилизации обстановки на энергетическом рынке вопреки попыткам недружественных государств негативно повлиять на цепочки поставок, сообщил президент Владимир Путин. Трансляцию вела пресс-служба Кремля. По его словам, РФ рассчитывает на более тесную координацию между всеми партнерами ШОС в сфере энергетики.

Наша страна вносит существенный вклад в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок, — отметил он.

До этого Путин пожал руки всем главам правительств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества. Кадры торжественного приветствия появились в Сети. Для заседания совета в Москве собрались премьер-министры РФ, Китая, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках ШОС. По его словам, во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, страны наращивают экономическую составляющую в работе организации.