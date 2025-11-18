Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 16:00

Путин указал на попытки России стабилизировать энергорынки

Путин: Россия стабилизирует энергорынки вопреки попыткам влияния извне

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Россия делает все для стабилизации обстановки на энергетическом рынке вопреки попыткам недружественных государств негативно повлиять на цепочки поставок, сообщил президент Владимир Путин. Трансляцию вела пресс-служба Кремля. По его словам, РФ рассчитывает на более тесную координацию между всеми партнерами ШОС в сфере энергетики.

Наша страна вносит существенный вклад в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок, — отметил он.

До этого Путин пожал руки всем главам правительств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества. Кадры торжественного приветствия появились в Сети. Для заседания совета в Москве собрались премьер-министры РФ, Китая, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках ШОС. По его словам, во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, страны наращивают экономическую составляющую в работе организации.

