22 ноября 2025 в 14:17

Рябков рассказал, чем Вашингтон разочаровал Москву

Рябков: РФ разочарована решением США ограничить подачу заявок на визу

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия с большим разочарованием восприняла решение Вашингтона ограничить пункты подачи заявок на визу россиянам двумя городами — Варшавой и Астаной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам в интервью журналу «Международная жизнь», это крайне осложняет работу и в этом вопросе «есть, с чем разбираться дальше».

Мы с большим разочарованием восприняли решение американской стороны ограничить пункты подачи визовых заявлений для российских граждан, выезжающих по туристическим и некоторым другим категориям виз в США, двумя точками — Варшавой и Астаной,отметил он.

Высокопоставленный дипломат уточнил, что приводимый пример демонстрирует сложность восприятия действительности, подчеркивая многоуровневость картины взаимоотношений сторон. При этом он признал наличие прогресса в развитии взаимодействия, несмотря на неоднозначность процесса.

Ранее сообщалось, что граждане России теперь могут обращаться за визами США только в посольства США в Казахстане и Польше. Госдепартамент обновил требования и запретил проходить собеседования в любом американском диппредставительстве. Речь идет в том числе о туристических визах B1/B2.

