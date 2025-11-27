Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло рекордной отметки

Последствия пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге

Число жертв пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге достигло 83 человек, сообщает South China Morning Post. По данным источника, 76 человек, включая 11 пожарных, пострадали.

Что нам известно на данный момент: погибли 83 человека, включая пожарного; 76 получили ранения, в том числе 11 пожарных; 50 обращений за помощью в пожарные службы остаются неразрешенными, — говорится в публикации.

По предварительной информации, трагедия случилась из-за возгорания бамбуковых строительных лесов, используемых для реновации. Огонь быстро распространился на все восемь зданий комплекса. Начато уголовное расследование. По подозрению в непредумышленном убийстве задержаны три человека.

Ранее президент России Владимир Путин направил официальные соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге. Российский лидер выразил поддержку семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

До этого представитель МИД России Мария Захарова также выразила глубокие соболезнования семьям жертв пожара. Дипломат также уточнила, что среди пострадавших нет российских граждан.