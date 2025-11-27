Россия выразила соболезнования в связи с жертвами пожара в Гонконге

Россия выразила соболезнования в связи с жертвами пожара в Гонконге МИД России выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Гонконге

Россия выразила «самые глубокие соболезнования» семьям погибших в пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, среди пострадавших россиян нет, однако российское консульство продолжит следить за ситуацией.

Генеральное консульство Российской Федерации внимательно следит за развитием событий. На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало, — заявила Захарова.

Ранее в Гонконге число жертв пожара достигло 44 человек, еще 279 числятся пропавшими без вести. Инцидент стал самым смертоносным в истории города. Троих сотрудников строительной компании задержали по подозрению в неумышленном убийстве.

Тем временем в японской префектуре Оита продолжается масштабный пожар, который не могут полностью потушить уже неделю. Огонь уничтожил 170 строений, погиб один человек, а 108 жителей были вынуждены эвакуироваться. Теперь власти планируют предоставить пострадавшим около 100 муниципальных квартир.