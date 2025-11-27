День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:36

Россия выразила соболезнования в связи с жертвами пожара в Гонконге

МИД России выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Гонконге

Фото: IMAGO/Vernon Yuen/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия выразила «самые глубокие соболезнования» семьям погибших в пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, среди пострадавших россиян нет, однако российское консульство продолжит следить за ситуацией.

Генеральное консульство Российской Федерации внимательно следит за развитием событий. На данный момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало, — заявила Захарова.

Ранее в Гонконге число жертв пожара достигло 44 человек, еще 279 числятся пропавшими без вести. Инцидент стал самым смертоносным в истории города. Троих сотрудников строительной компании задержали по подозрению в неумышленном убийстве.

Тем временем в японской префектуре Оита продолжается масштабный пожар, который не могут полностью потушить уже неделю. Огонь уничтожил 170 строений, погиб один человек, а 108 жителей были вынуждены эвакуироваться. Теперь власти планируют предоставить пострадавшим около 100 муниципальных квартир.

МИД РФ
Гонконг
пожары
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грушко емкой фразой описал отношения России и Европы
Медведев раскрыл, сколько местных депутатов представляют «Единую Россию»
Закуска для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.