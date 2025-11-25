День матери
25 ноября 2025 в 08:53

В японской префектуре неделю не могут справиться с крупным пожаром

NHK: пожар в префектуре Оита за неделю уничтожил 170 домов

Фото: Takumi Sato/AP/TASS
В префектуре Оита на юго-западе Японии продолжается крупный пожар, который экстренные службы не могут полностью потушить уже неделю, сообщает телеканал NHK. Огонь, первоначально возникший в населенном пункте, из-за сильного ветра и плотной застройки перекинулся на лесной массив на соседней горе.

В результате стихийного бедствия выгорело 170 строений, включая жилые дома, один человек погиб. В первые дни пожара пришлось эвакуировать 175 жителей, и до сих пор вне своих домов остаются 108 человек.

По информации NHK, сейчас признаков расширения зоны возгорания нет, но власти пока не могут назвать точные сроки полной ликвидации пожара. Для помощи пострадавшим и эвакуированным гражданам местные власти намерены выделить около 100 муниципальных квартир.

Ранее Япония решила задействовать армию для борьбы с нашествием медведей. Военных направили в северные регионы по просьбе местных властей. По словам мэра города Казуно, нападения хищников сильно повлияли на жизнь людей: те живут с чувством постоянной опасности.

