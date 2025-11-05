Япония прибегла к необычной мере для борьбы с нашествием медведей Reuters: Япония решила задействовать армию для борьбы с медведями

Япония решила задействовать армию для борьбы с нашествием медведей, сообщило агентство Reuters. Военных направили в северные регионы по просьбе местных властей. По словам мэра небольшого города Казуно, куда прибыли солдаты, нападения хищников сильно повлияли на жизнь людей. Они вынуждают их ощущать постоянную опасность.

Это повлияло на то, как люди живут, заставив их перестать выходить из дома или отменять мероприятия, — сказал градоначальник.

Как отметило агентство, военные установят ловушки для медведей. При этом нейтрализовывать хищников будут профессиональные охотники.

Ранее губернатор японской префектуры Акита Кэнта Судзуки обратился к армии с просьбой о помощи в противодействии нашествию медведей, совершающих нападения на людей. Глава региона направил обращение Силам самообороны Японии 26 октября и охарактеризовал ситуацию как критическую.

С апреля 2025 года в стране от нападения медведей уже погибли девять человек. Число нападений возросло, особенно на Хоккайдо, самом северном из основных островов, и на северо-востоке Японии. Так, в октябре хищник напал на пожилую пару около их дома в Айзувакамацу. Они выжили, а медведь убежал в лес.