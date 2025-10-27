Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 19:28

Власти бьют тревогу и просят помощи армии в борьбе с медведями-людоедами

Губернатор японской Акиты попросил у армии помощи в борьбе с медведями-людоедами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губернатор японской префектуры Акита Кэнта Судзуки обратился к армии с просьбой о помощи в противодействии нашествию медведей, совершающих нападения на людей, сообщает The Asahi Shimbun. Руководитель направил обращение Силам самообороны Японии 26 октября и охарактеризовал ситуацию как критическую.

Чиновник отметил, что местные экстренные службы работают на пределе возможностей. Он выразил опасения, что обстановка может стать неуправляемой в любой момент, и призвал военных помочь остановить агрессивных хищников. Общее число пострадавших от медвежьих нападений достигло 54 человек.

В 2025 году установлен антирекорд по количеству медвежьих атак в Японии. Жертвами хищников стали 10 человек, что является беспрецедентным показателем за всю историю наблюдений. Последний смертельный случай в префектуре Акита зафиксирован 24 октября. Общее число нападений увеличилось в пять раз по сравнению с показателями прошлого года.

Ранее житель Приморского края стал жертвой нападения медведя во второй раз за последние 10 лет. Новый инцидент произошел недалеко от поселка Лазо, где 49-летний мужчина занимался сбором шишек и неожиданно встретил хищника. Медведь набросился на него, причинив ему множественные травмы головы и тела. Самые серьезные раны достигали длины 16 сантиметров.

медведи
нападения
Япония
хищники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10 рецептов простых и вкусных пирогов к чаю для всей семьи
Стало известно, сколько россиян не могут купить еду
Что подарить парню на 3 месяца отношений: как рассказать о любви без слов
Тайный рецепт освежающего супа: почему в Турции его подают утром
Пальчики оближешь! Баклажаны по-восточному с тающим медовым соусом
В Венгрии сообщили, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
«Жужжалка» вышла в эфир с двумя новыми словами
Минздрав заявил о трансформации системы неотложной помощи
Печем диетический яблочный пирог «Три стакана» без манки: любимое угощение
Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
В Петербурге горит здание Лениздата
Готовим ягодный пирог с орехами на основе шарлотки
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Пирог Анке — лимонный тарт по рецепту Софьи Толстой
Мужчину оштрафовали за колпачки на дисках с символикой АУЕ
Ленивый «Наполеон» — как полакомиться тортом и не стоять у плиты
Поедавший мороженное кот разрушил брак дальнобойщика
Рецепт манника с маком: готовим вкусный пирог к чаю
Готовим манник с изюмом для большой семьи
Атака на Москву, повышение пенсий, «Буревестник» для возмездия: что дальше
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.