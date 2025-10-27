Власти бьют тревогу и просят помощи армии в борьбе с медведями-людоедами Губернатор японской Акиты попросил у армии помощи в борьбе с медведями-людоедами

Губернатор японской префектуры Акита Кэнта Судзуки обратился к армии с просьбой о помощи в противодействии нашествию медведей, совершающих нападения на людей, сообщает The Asahi Shimbun. Руководитель направил обращение Силам самообороны Японии 26 октября и охарактеризовал ситуацию как критическую.

Чиновник отметил, что местные экстренные службы работают на пределе возможностей. Он выразил опасения, что обстановка может стать неуправляемой в любой момент, и призвал военных помочь остановить агрессивных хищников. Общее число пострадавших от медвежьих нападений достигло 54 человек.

В 2025 году установлен антирекорд по количеству медвежьих атак в Японии. Жертвами хищников стали 10 человек, что является беспрецедентным показателем за всю историю наблюдений. Последний смертельный случай в префектуре Акита зафиксирован 24 октября. Общее число нападений увеличилось в пять раз по сравнению с показателями прошлого года.

Ранее житель Приморского края стал жертвой нападения медведя во второй раз за последние 10 лет. Новый инцидент произошел недалеко от поселка Лазо, где 49-летний мужчина занимался сбором шишек и неожиданно встретил хищника. Медведь набросился на него, причинив ему множественные травмы головы и тела. Самые серьезные раны достигали длины 16 сантиметров.