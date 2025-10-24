Премьеру триллера «Бурый медведь!» отложили из-за всплеска нападений зверей

Резкий рост числа нападений медведей в Японии вынудил отложить на неопределенный срок премьеру триллера «Бурый медведь!!», передает агентство KYODO. Съемочная группа решила перенести дату выхода, чтобы зрители могли насладиться фильмом в спокойной обстановке.

С апреля 2025 года в стране от нападения медведей уже погибли девять человек. Число нападений возросло, особенно на Хоккайдо, самом северном из основных островов, и на северо-востоке Японии. Так, несколько дней назад хищник напал на пожилую пару около их дома в Айзувакамацу. Они выжили, а медведь убежал в лес.

Ранее в окрестностях города Миоко в Японии во время тренировочного забега на участника ультрамарафона Билли Хэллорана напали два азиатских черных медведя. Один из медведей вцепился в плечо бегуна, практически оторвав часть конечности. Мужчина сумел самостоятельно добраться до пункта оказания медицинской помощи.

До этого житель Приморского края дважды за 10 лет подвергался нападению медведя. Последний инцидент произошел вблизи поселка Лазо, где 49-летний мужчина собирал шишки и неожиданно столкнулся с хищником. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до населенного пункта и вызвать медицинскую помощь.