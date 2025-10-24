Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 20:31

Премьеру триллера «Бурый медведь!» отложили из-за всплеска нападений зверей

В Японии перенесли премьеру триллера «Бурый медведь!!» из-за нападений медведей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкий рост числа нападений медведей в Японии вынудил отложить на неопределенный срок премьеру триллера «Бурый медведь!!», передает агентство KYODO. Съемочная группа решила перенести дату выхода, чтобы зрители могли насладиться фильмом в спокойной обстановке.

С апреля 2025 года в стране от нападения медведей уже погибли девять человек. Число нападений возросло, особенно на Хоккайдо, самом северном из основных островов, и на северо-востоке Японии. Так, несколько дней назад хищник напал на пожилую пару около их дома в Айзувакамацу. Они выжили, а медведь убежал в лес.

Ранее в окрестностях города Миоко в Японии во время тренировочного забега на участника ультрамарафона Билли Хэллорана напали два азиатских черных медведя. Один из медведей вцепился в плечо бегуна, практически оторвав часть конечности. Мужчина сумел самостоятельно добраться до пункта оказания медицинской помощи.

До этого житель Приморского края дважды за 10 лет подвергался нападению медведя. Последний инцидент произошел вблизи поселка Лазо, где 49-летний мужчина собирал шишки и неожиданно столкнулся с хищником. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до населенного пункта и вызвать медицинскую помощь.

Япония
происшествия
хищники
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские пенсионеры объявили «войну» сделкам по недвижимости
Миллионная армия роботов Маска: когда начнется война андроидов
«Беспредел»: в Раде признали гибель украинцев от действий ТЦК
День Иверской иконы Божией Матери: когда отмечают, традиции и запреты
Какой холодильник выбрать: вместительный, компактный, экономичный
Какую зимнюю резину выбрать: шипы или «липучку», когда менять, какие штрафы
«Выставил дураком»: в Британии допустили, что Трамп мог обидеться на Путина
Италия собирается оказать Украине военную помощь
Крупнейший покупатель российской нефти присоединился к санкциям против РФ
В многоквартирном доме в Калмыкии произошел взрыв
ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани
Какой матрас выбрать, чтобы быть бодрым, здоровым и выспавшимся
Муж и жена спустя шесть лет узнали, что они брат и сестра
Суд оправдал экс-мэра Стамбула по делу о коррупции
Во Франции сообщили о готовности вмешаться в конфликт на Украине
В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»
Фон дер Ляйен выступила с новым выпадом в адрес России
«Коалиция желающих» готовится к отправке контингента на Украину
До центра рукой подать. ВС РФ вошли в Херсон, ВСУ потеряли целый квартал
Военный обозреватель раскрыл, как человечество защитится от «армий роботов»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.