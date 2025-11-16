Парламент Черногории одобрил участие национальных военных в программе обучения Вооруженных сил Украины в рамках миссии НАТО, сообщает «Коммерсант». Решение поддержали даже депутаты от пророссийских политических сил, включая партию «Демократический фронт» под руководством спикера парламента Андрии Мандича.

В российском посольстве в Черногории расценили это решение как продолжение курса на следование западной политике, что, по их мнению, усиливает напряженность в отношениях с Россией. Парламенту еще предстоит рассмотреть соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, что может дополнительно укрепить вовлеченность страны в западную политику на украинском направлении.

Принятие документа последовало после того, как Совет по обороне и безопасности с участием высшего руководства страны одобрил его еще в феврале. Оппозиционные силы в течение девяти месяцев обвиняли законодателей в затягивании процесса, направленного на подтверждение обязательств Черногории как члена Североатлантического альянса.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал позорным решение парламента Черногории об участии национальных военных в программе обучения ВСУ в рамках НАТО. По его словам, Черногория таким образом пытается повлиять на ход противостояния между Москвой и Киевом.