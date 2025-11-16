Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 18:27

Черногорцев отправят обучать солдат ВСУ

Парламент Черногории одобрил отправку военных для обучения солдат ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Парламент Черногории одобрил участие национальных военных в программе обучения Вооруженных сил Украины в рамках миссии НАТО, сообщает «Коммерсант». Решение поддержали даже депутаты от пророссийских политических сил, включая партию «Демократический фронт» под руководством спикера парламента Андрии Мандича.

В российском посольстве в Черногории расценили это решение как продолжение курса на следование западной политике, что, по их мнению, усиливает напряженность в отношениях с Россией. Парламенту еще предстоит рассмотреть соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, что может дополнительно укрепить вовлеченность страны в западную политику на украинском направлении.

Принятие документа последовало после того, как Совет по обороне и безопасности с участием высшего руководства страны одобрил его еще в феврале. Оппозиционные силы в течение девяти месяцев обвиняли законодателей в затягивании процесса, направленного на подтверждение обязательств Черногории как члена Североатлантического альянса.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал позорным решение парламента Черногории об участии национальных военных в программе обучения ВСУ в рамках НАТО. По его словам, Черногория таким образом пытается повлиять на ход противостояния между Москвой и Киевом.

Черногория
НАТО
обучение
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой
Блогер-миллионник попал в полицию с амфетамином и запустил стрим
Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира
Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем
Абрамович запускает громкое дело против британских властей
Маск объяснил, для чего на самом деле нужен робот-гуманоид Optimus
Во Франции раскрыли, чем опасен визит Зеленского к Макрону
Назван неочевидный маркер тревожности
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее
Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы
Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам
Скончался ведущий российский международник
Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино
Премьер немецкого региона захотел покупать российские энергоресурсы
Гороскоп на неделю с 17 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС
Лавров увидел «существенные испытания» для решений Нюрнбергского трибунала
Политолог объяснил, что стало причиной ссоры Трампа и конгрессвумен Грин
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.