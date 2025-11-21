В Госдуме резко ответили Черногории на визовые санкции для россиян

России следует остановить экспорт газа в Черногорию из-за визовых ограничений, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, необходимо ответить на действия Подгорицы полным прекращением сотрудничества, включая туристическую сферу.

Нечего с этой Черногорией носиться. Я знаю, что у некоторых есть особая любовь к этой стране. После ужесточения ими визового режима для россиян ничего страшного не произойдет. Я думаю, что всю эту мелочь, которая поддерживает Запад вслед за большими странами, нужно меньше всего прощать, чтобы они до конца почувствовали последствия своих шагов. Я считаю, что Россия не должна продавать газ и другие ресурсы. Пусть Венгрия находится в своем независимом статусе и не общается с Россией. Я считаю, что надо запретить полеты наших туристов в Черногорию, раз их правительство так по-свински себя ведет, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что Москве следует полностью разорвать дипломатические и другие отношения с Подгорицей или значительно их ограничить. По мнению Милонова, Черногория никогда не была самостоятельным государством и, вероятно, вскоре вовсе перестанет существовать, поскольку большая часть страны уже является частью Сербии.

Ранее черногорский премьер-министр Милойко Спайич заявил о скором введении визовых ограничений для россиян. По его словам, изменения будут соответствовать политике Европейского союза.