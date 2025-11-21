Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:28

В Госдуме резко ответили Черногории на визовые санкции для россиян

Депутат Милонов призвал перестать продавать газ Черногории из-за визовых санкций

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

России следует остановить экспорт газа в Черногорию из-за визовых ограничений, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, необходимо ответить на действия Подгорицы полным прекращением сотрудничества, включая туристическую сферу.

Нечего с этой Черногорией носиться. Я знаю, что у некоторых есть особая любовь к этой стране. После ужесточения ими визового режима для россиян ничего страшного не произойдет. Я думаю, что всю эту мелочь, которая поддерживает Запад вслед за большими странами, нужно меньше всего прощать, чтобы они до конца почувствовали последствия своих шагов. Я считаю, что Россия не должна продавать газ и другие ресурсы. Пусть Венгрия находится в своем независимом статусе и не общается с Россией. Я считаю, что надо запретить полеты наших туристов в Черногорию, раз их правительство так по-свински себя ведет, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что Москве следует полностью разорвать дипломатические и другие отношения с Подгорицей или значительно их ограничить. По мнению Милонова, Черногория никогда не была самостоятельным государством и, вероятно, вскоре вовсе перестанет существовать, поскольку большая часть страны уже является частью Сербии.

Ранее черногорский премьер-министр Милойко Спайич заявил о скором введении визовых ограничений для россиян. По его словам, изменения будут соответствовать политике Европейского союза.

Черногория
Госдума
Россия
туристы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На остановке в Подмосковье заметили подозрительную пачку денег
Появились фото сгоревшего дотла в Петербурге Rolls-Royce
Ростехнадзор раскрыл причины прорыва дамбы в Орске
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.