В Черногории анонсировали введение визовых ограничений для россиян Премьер Черногории Спайич заявил о введении визовых ограничений для россиян

В Черногории в кратчайшие сроки будут введены визовые ограничения для россиян, заявил премьер-министр Черногории Милойко Спайич. По его словам, правила будут изменены в соответствии с политикой Европейского союза (ЕС), передает Euronews.

Даже не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза, — отметил он.

Спайич добавил, что страна все еще ориентирована на туризм. Однако число российских туристов и инвесторов заметно сократилось, поэтому граждане РФ стали лишь одной из групп, приезжающих в Черногорию.

Ранее стало известно, что Черногория, претендующая на вступление в Европейский союз, готовится к введению визового режима для граждан России, Белоруссии и ряда других государств. Власти страны объясняют эту меру необходимостью гармонизации визовой политики страны с шенгенскими стандартами. Фактически это означает, что курорты Черногории могут стать недоступными для туристических поездок россиян.

До этого директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявлял, что Евросоюз может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Он пояснил, что в настоящее время предоставление этих документов туристам из России затягивается, меры постоянно ужесточаются.