Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 05:40

В Черногории анонсировали введение визовых ограничений для россиян

Премьер Черногории Спайич заявил о введении визовых ограничений для россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Черногории в кратчайшие сроки будут введены визовые ограничения для россиян, заявил премьер-министр Черногории Милойко Спайич. По его словам, правила будут изменены в соответствии с политикой Европейского союза (ЕС), передает Euronews.

Даже не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член. Поэтому мы полностью согласуем нашу визовую политику с политикой Европейского союза, — отметил он.

Спайич добавил, что страна все еще ориентирована на туризм. Однако число российских туристов и инвесторов заметно сократилось, поэтому граждане РФ стали лишь одной из групп, приезжающих в Черногорию.

Ранее стало известно, что Черногория, претендующая на вступление в Европейский союз, готовится к введению визового режима для граждан России, Белоруссии и ряда других государств. Власти страны объясняют эту меру необходимостью гармонизации визовой политики страны с шенгенскими стандартами. Фактически это означает, что курорты Черногории могут стать недоступными для туристических поездок россиян.

До этого директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявлял, что Евросоюз может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Он пояснил, что в настоящее время предоставление этих документов туристам из России затягивается, меры постоянно ужесточаются.

Черногория
россияне
визы
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится конь: знаки судьбы для мужчин и женщин
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 ноября
В Черногории анонсировали введение визовых ограничений для россиян
В Госдуме рассказали о бюджетных расходах на 2026–2028 годы
Автомобили на газе могут освободить от утильсбора
В Белом доме объяснили, почему Трамп назвал журналистку свинкой
В Нижнекамске приостановили авиасообщение
Этот салат со шпротами удивил гостей больше «Мимозы»! Новый хит
Президент Ирана предложил перенести столицу по двум причинам
Юрист рассказал об изменениях в налоговом законодательстве в 2026 году
Небензя раскрыл правду о положении ВСУ на фронте
Поиски в пещерах, признание сына: что известно о деле Усольцевых 21 ноября
В Финляндии могут восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией
Два международных аэропорта России закрылись
Путин назначил нового заместителя главы Минобороны
США урезали помощь Украине на $30 млн ради поставок минералов
Небензя заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Вильфанд рассказал о площади снежного покрова в России
День психолога: чествуем специалистов по душевному здоровью
США пригрозили России новыми санкциями
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.