Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:12

В МЭР оценили риски полного запрета на выдачу россиянам шенгенских виз

Минэкономразвития заявило о риске полного запрета ЕС на выдачу виз россиянам

Шенгенская виза в заграничном паспорте гражданина РФ Шенгенская виза в заграничном паспорте гражданина РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам, заявил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Он отметил, что в настоящее время предоставление этих документов туристам из России затягивается, меры постоянно ужесточаются.

Риск есть всегда, на самом деле. На данный момент видим, что идут какие-то постоянные ужесточения, — сказал Кондратьев.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Еврокомиссии об ограничении на выдачу многократных шенгенских виз негативно отразится на экономике ЕС. Дипломат отметила, что запрет приведет к потере значительных доходов от российских туристов.

В свою очередь замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Москва готовит ответ Евросоюзу на запрет выдавать гражданам России многократные шенгенские визы. По его словам, любые недружественные шаги будут встречать достойную реакцию. При этом депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что удары мощнейшими российскими авиабомбами по украинским кол-центрам станут достойным ответом на запрет ЕС на выдачу мультивиз.

Россия
Минэкономразвития
визы
Евросоюз
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяная каша под ногами, заморозки до -5: прогноз погоды в Москве на неделю
Сотрудника колонии заподозрили в разглашении гостайны
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом случилось в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.