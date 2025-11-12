В МЭР оценили риски полного запрета на выдачу россиянам шенгенских виз Минэкономразвития заявило о риске полного запрета ЕС на выдачу виз россиянам

Евросоюз может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам, заявил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Он отметил, что в настоящее время предоставление этих документов туристам из России затягивается, меры постоянно ужесточаются.

Риск есть всегда, на самом деле. На данный момент видим, что идут какие-то постоянные ужесточения, — сказал Кондратьев.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Еврокомиссии об ограничении на выдачу многократных шенгенских виз негативно отразится на экономике ЕС. Дипломат отметила, что запрет приведет к потере значительных доходов от российских туристов.

В свою очередь замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Москва готовит ответ Евросоюзу на запрет выдавать гражданам России многократные шенгенские визы. По его словам, любые недружественные шаги будут встречать достойную реакцию. При этом депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что удары мощнейшими российскими авиабомбами по украинским кол-центрам станут достойным ответом на запрет ЕС на выдачу мультивиз.