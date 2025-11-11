Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 16:25

В МИД предупредили ЕС об ответе на запрет выдавать мультивизы

МИД: Россия готовит ответные меры на запрет ЕС выдавать многократные визы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва готовит ответ Евросоюзу на запрет выдавать гражданам РФ многократные шенгенские визы, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский. По его словам, которые приводит ТАСС, любые недружественные шаги будут встречать достойную реакцию.

Любые недружественные шаги получат достойный ответ, он не обязательно зеркальный, — подчеркнул дипломат.

Любинский добавил, что власти спокойно анализируют, как эти меры будут работать на практике. Зависеть это будет, отметил он, от степени глубины творящегося «визового безумия». Россия будет реагировать и выстраивать свою линию, подчеркнул замминистра иностранных дел.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Еврокомиссии об ограничение на выдачу многократных шенгенских виз негативно отразится на экономике ЕС. Дипломат отметила, что запрет приведет к потере значительных доходов от российских туристов.

Посольство Франции в Москве объяснило, что решение ЕК не ограничит возможности для туризма. В диппредставительстве добавили, что путешественники из РФ смогут получать краткосрочные визы.

