10 ноября 2025 в 18:37

Посольство Франции разъяснило порядок выдачи виз россиянам после запрета ЕС

Посольство Франции: запрет на выдачу мультивиз россиянам не ограничит туризм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Решение Еврокомиссии о запрете выдачи многократных шенгенских виз гражданам России не ограничит возможности для туризма, заявило посольство Франции в Москве в беседе с РБК. Как пояснили в диппредставительстве, российские путешественники по-прежнему смогут получать краткосрочные визы для посещения страны.

В дипмиссии подтвердили, что новые визовые правила, утвержденные 7 ноября, действительно вступили в силу. Однако они подчеркнули, что это не влияет на процедуру оформления однократных виз, включая туристические категории.

Посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы, — отметили там.

Исключения из общего запрета предусмотрены для определенных категорий заявителей, имеющих близких родственников в странах Евросоюза. Также льготный режим сохранен для работников транспортной сферы, включая моряков, водителей международных рейсов и железнодорожников.

Согласно обновленным требованиям, каждый въезд в шенгенскую зону теперь будет требовать отдельного визового оформления. Все поданные заявления подлежат усиленной проверке, при этом ранее выданные мультивизы сохраняют свое действие до окончания срока.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в интервью выразил уверенность, что ранее выданные шенгенские визы гражданам РФ не подлежат аннулированию. Он прокомментировал решение о запрете на выдачу многократных въездных документов, отметив, что данная мера не окажет существенного влияния на объем туристического потока.

