07 ноября 2025 в 18:08

В АТОР ответили, стоит ли ждать аннулирования уже выданных шенгенских виз

АТОР: уже выданные шенгенские визы не будут аннулированы из-за новых ограничений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданам РФ не станут аннулировать уже выданные шенгенские визы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Так он прокомментировал новый запрет Еврокомиссии на выдачу многократных въездных разрешений россиянам. По его словам, эта мера, хоть и звучит серьезно, не окажет значительного влияния на турпоток.

Уже выданные россиянам многократные шенгенские визы действительны. Не думаю, что их кому-то аннулируют, тем более что это будет массовая история. Мера звучит грозно, но на деле 95% россиян и так получали однократные визы. Их выдавало два консульства: Франции и еле-еле Италии. Испания уже месяц не выдавала. Поэтому история, хоть и неприятная, но не должна оказать никакого серьезного эффекта на турпоток, если в скором времени в ЕС вновь не пересмотрят правила. Это, безусловно, политическое решение, — пояснил Мурадян.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала въезд в Евросоюз «привилегией, а не правом». Она также связала это решение с летающими над Европой неопознанными беспилотниками, не став приводить доказательств о возможной причастности россиян.

