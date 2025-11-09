Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 01:13

В МИД озвучили, что будет с ЕС из-за запрета на выдачу мультивиз россиянам

Захарова: ограничение выдачи мультивиз гражданам РФ доведет ЕС до самоубийства

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Еврокомиссии об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ негативно отразится на экономическом состоянии Европейского союза, заявила в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, ограничения приведут к потере значительных доходов от российских туристов в условиях уже существующих финансовых нагрузок на европейские страны.

Захарова отметила, что европейским налогоплательщикам уже приходится нести значительные расходы на содержание нелегальных мигрантов и поддержку Украины. В такой ситуации дополнительное ограничение въезда платежеспособных российских туристов выглядит нелогичным.

И к этому всему еще лишить себя туристов, приезжающих из России, которые приезжали по документам, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства, — сказала Захарова.

Решение Еврокомиссии было объявлено в пятницу. Эксперты отмечают, что сокращение потока российских туристов действительно может оказать негативное влияние на туристическую отрасль ряда государств ЕС, особенно в преддверии зимнего сезона.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в интервью выразил уверенность, что ранее выданные шенгенские визы гражданам РФ не подлежат аннулированию. Он прокомментировал решение о запрете на выдачу многократных въездных документов, отметив, что данная мера не окажет существенного влияния на объем туристического потока.

Мария Захарова
визы
ограничения
самоубийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВИЧ, импотенция и простатит: чем опасен трихомониаз, можно ли вылечить
«Благодарю Бога, что у меня такая жена»: история любви Овечкина и Шубской
«Стратегический автогол»: в Ирландии ответили Каллас на выпад в адрес РФ
Кромешная темнота на Украине: какие города остались без света, что известно
Преследовавшего детей мигранта депортировали из России
Умер народный артист РФ Владимир Симонов: причина смерти, последние дни
В МИД озвучили, что будет с ЕС из-за запрета на выдачу мультивиз россиянам
«Приморский Чикатило»: извозчик на уазике убивал молодых попутчиц
Титулованный сербский теннисист пропустит Итоговый турнир АТР
«Я еду»: депутат от АдГ намерен посетить РФ, несмотря на протест
Скончался звезда сериалов «Граница. Таежный роман» и «Каменская»
Гороскоп 9 ноября: кто получит прибыль и кому следует заняться здоровьем?
На Западе опровергли слова Орбана об освобождении от санкций
Приметы 9 ноября: Нестор-летописец — день зароков и защита от сплетен
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 ноября 2025 года
Три секунды в Мюнхене, рак, смерть в 26: как жил баскетболист Белов
«Дожить до 150 лет»: в Китае запустили разработку таблеток от старости
Российские силы сбили 15 украинских беспилотников
В ФАС произошли перестановки по решению Мишустина
«Аварийное отключение»: около 2,5 тыс. курян остались без света
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.