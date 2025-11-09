В МИД озвучили, что будет с ЕС из-за запрета на выдачу мультивиз россиянам

Решение Еврокомиссии об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ негативно отразится на экономическом состоянии Европейского союза, заявила в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, ограничения приведут к потере значительных доходов от российских туристов в условиях уже существующих финансовых нагрузок на европейские страны.

Захарова отметила, что европейским налогоплательщикам уже приходится нести значительные расходы на содержание нелегальных мигрантов и поддержку Украины. В такой ситуации дополнительное ограничение въезда платежеспособных российских туристов выглядит нелогичным.

И к этому всему еще лишить себя туристов, приезжающих из России, которые приезжали по документам, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства, — сказала Захарова.

Решение Еврокомиссии было объявлено в пятницу. Эксперты отмечают, что сокращение потока российских туристов действительно может оказать негативное влияние на туристическую отрасль ряда государств ЕС, особенно в преддверии зимнего сезона.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в интервью выразил уверенность, что ранее выданные шенгенские визы гражданам РФ не подлежат аннулированию. Он прокомментировал решение о запрете на выдачу многократных въездных документов, отметив, что данная мера не окажет существенного влияния на объем туристического потока.