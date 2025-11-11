В Госдуме предложили лучший ответ на запрет Евросоюза выдавать мультивизы Депутат Милонов назвал удары по кол-центрам Украины лучшим ответом на санкции ЕС

Удары мощнейшими российскими авиабомбами по украинским кол-центрам станут достойным ответом на запрет Евросоюзом выдачи мультивиз для граждан РФ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, на такие меры не стоит отвечать зеркально и важно оставить возможность европейцам посещать Россию.

Лучшим ответом на санкции ЕС будет достижение целей на СВО, так как причиной для этих мер является, конечно, проведение спецоперации. Нам не стоит уподобляться европейцам. Я предлагаю нанести удары мощнейшими бомбами, например ФАБ-300, предположим, по украинским кол-центрам, где сидят воры и преступники. Вот это будет хороший ответ, который заденет и Украину, и ЕС, — высказался Милонов.

Он добавил, что в Европе живут приличные люди. Однако депутат подчеркнул, что они не несут ответственности за действия своих властей.

В Европе живут вполне приличные люди, в некотором количестве. Их власти, конечно, полные идиоты, но обычные граждане за них ответственности не несут. Поэтому я не считаю, что нам нужно полностью для европейцев закрыть въезд в Россию, — резюмировал Милонов.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Москва готовит ответ Евросоюзу на запрет выдавать гражданам России многократные шенгенские визы. По его словам, любые недружественные шаги будут встречать достойную реакцию.