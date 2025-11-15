Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 19:00

Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян

МКСГ: украинцам разрешили не пожимать руки россиянам на Сурдлимпийских играх

Открытие Сурдлимпийских игр в Токио Открытие Сурдлимпийских игр в Токио Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинские спортсмены могут не обмениваться рукопожатиями с россиянами на Сурдлимпийских играх в Токио, в которых соревнуются люди с нарушением слуха, сообщает пресс-служба соревнований. При этом, согласно протоколу, спортсмены из Украины будут стоять на одном пьедестале и фотографироваться коллегами из РФ и Белоруссии, передает ТАСС.

Если спортсмены МКСГ (Международного комитета спорта глухих. — NEWS.ru) и атлеты с Украины завоюют медали в одном и том же виде спорта, они будут вместе участвовать в церемонии награждения и появляться на фотографиях, стоя на пьедестале почета в соответствии со своими занятыми местами, ведя себя со взаимным уважением, но не пожимая друг другу руки, — говорится в заявлении.

Ранее украинская спортсменка Вероника Андращук на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду отказалась от совместной фотографии с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой. Призер спустилась с пьедестала и ушла, несмотря на просьбу организаторов.

До этого сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина не стала пожимать руку российской спортсменке Мирре Андреевой после их матча в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). После поражения украинка ограничилась рукопожатием с судьей, проигнорировав соперницу.

