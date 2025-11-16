Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мероприятия по случаю Дня народной скорби прошли по всей Германии, передает ТАСС. Одно из них состоялось в Берлине, где участники возложили венки к мемориалу «Нойе вахе», расположенному на центральной городской улице Унтер-ден-Линден.

В возложении приняли участие президенты ФРГ и Италии Франк-Вальтер Штайнмайер и Серджо Маттарелла, а также канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Бундестага Юлия Клекнер. Затем в здании Бундестага прошла церемония, организованная Народным союзом по уходу за воинскими захоронениями.

День народной скорби напоминает нам о нашей особой исторической ответственности. Прямо сейчас мы должны признать себя миролюбивой державой и силой обеспечить наш мир и нашу свободу, — отметил Мерц.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия никогда не позволит принижать и подвергать сомнению роль СССР в победе над фашистской Германией. По его словам, Москва твердо стоит на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала, которые в дальнейшем легли в основу ООН.

