В Совфеде рассказали о растущей тревоге Европы из-за Украины Пушков: Европа боится, что ее оставят за пределами урегулирования на Украине

В Европе нарастают опасения, что ее могут отстранить от процесса урегулирования конфликта на Украине, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, европейские страны обвиняют президента США Дональда Трампа в отсутствии интереса к Восточной Европе, что является преувеличением.

Тем более что Трамп явно не верит в возможность нанести «стратегическое поражение России». А ведь весь смысл применения Украины против России для антироссийских кругов Запада был именно в этом, — констатировал он.

Сенатор отметил, что с точки зрения США Европа несет в основном проблемы, расходы и угрозы для их безопасности. Он добавил, что если Украина не способна выполнить роль «антироссийского тарана», то ее стратегическая важность для Запада резко снижается.

Ранее стало известно, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В частности, страны ЕС были представлены как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса стремящихся к более националистическому развороту.